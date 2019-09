PSG-Reims 0-2, Allegri peut se frotter les mains

Dans : PSG, Ligue 1.

En dehors du gardien de but, Thomas Tuchel a changé 70 % de son équipe entre le match à Lyon et celui contre Reims. De quoi déstabiliser clairement sa formation, surtout que les remplaçants n’ont clairement pas été à la hauteur. Résultat, une défaite à domicile en Ligue 1 toujours embarrassante pour une équipe promise au titre de champion, même si ce n’est pas la forme actuelle de ses concurrents annoncés qui risque de priver le PSG du titre à l’heure actuelle. En tout cas, avec cette performance assez indigente, Thomas Tuchel a rappelé bien involontairement le visage de Paris de la fin de saison dernière, et cela ne lui vaudra pas les félicitations du nouveau patron du secteur sportif, rappelle Dominique Séverac.

« Tuchel a une espèce de lubie du joueur polyvalent ! Mbe Soh, qui est défenseur central, il le met latéral droit. Paredes qui n’a jamais été une sentinelle, il le met en 6. Bernat, il le met au milieu de terrain. Pour Tuchel, tous les joueurs doivent avoir au moins avoir deux rôles. Mais non, ce n’est pas comme ça le football ! Tu peux faire un turnover mais tu gardes une colonne vertébrale. En défense, Mbe Soh, Diallo, Kimpembe, Kurzawa… il n’y a pas un patron. Il faut laisser au moins Marquinhos ou Thiago Silva. Deux défaites en 7 journées… Rennes et Reims… attention parce que la géopolitique a changé au PSG. C’est Leonardo le directeur sportif, et il ne l’a pas choisi. Ce match est au débit de Tuchel et ça rapproche Allegri ou un autre coach ! », a livré le journaliste du Parisien, pour qui l’entraineur allemand n’a pas beaucoup de jokers dans sa manche aux yeux de Leonardo.