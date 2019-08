PSG : Rakitic à Paris, la vidéo de présentation est prête !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Du côté du Paris Saint-Germain on semblait presque convaincu que le FC Barcelone allait dire oui à la contre-offre transmise vendredi pour sceller l'avenir de Neymar. Au point même que le club de la capitale aurait pris les devants en travaillant déjà sur la présentation d'Ivan Rakitic, lequel a accepté d'être inclus dans l'opération entre le PSG et le Barça. AS, qui n'est pas un média pro-Barça, affirme en effet que dans les bureaux du Paris Saint-Germain l'équipe de communication et de marketing avait déjà bien avancé sur la vidéo qui devait officialiser la signature du joueur croate, de même que les différents messages sur les réseaux sociaux.

Mais le refus du FC Barcelone a contraint tout le monde à mettre ce travail en stand-by, au moins pour l'instant. Dans le même temps, et contrairement à ce qui avait été prévu initialement, Ernesto Valverde a convoqué Ivan Rakitic dans son groupe pour le match de ce samedi à Osasuna. Cela nous promet trois derniers jours de mercato totalement surréalistes et riches en retournements de situation. Merci Neymar...