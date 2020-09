PSG : Rai élu meilleur joueur de l’histoire du Paris SG

Dans : PSG.

A l’occasion des 50 ans du Paris Saint-Germain, un grand vote était organisé ce mardi afin d’élire le meilleur joueur et le meilleur entraîneur de l’histoire du club.

Les supporters, les anciens joueurs et les journalistes suivants l’actualité du Paris Saint-Germain étaient conviés à ce vote. Et c’est Rai, qui a porté les couleurs du PSG entre 1993 et 1998, qui a raflé la mise en obtenant le titre honorifique de meilleur joueur de l’histoire du Paris SG. En parallèle, Carlo Ancelotti a obtenu la récompense de meilleur entraîneur depuis la création du club. Deux titres très honorifiques qui feront bien évidemment débattre les puristes du club francilien…