PSG : Rafinha pour 3ME, accord trouvé avec Barcelone !

Selon Mundo Deportivo, le PSG et le Barça auraient finalisé un accord pour la venue de Rafinha à Paris.

Leonardo semble avoir encore une fois bien caché son jeu puisque le Paris Saint-Germain est en train de finaliser la venue de Rafinha d'ici minuit. « Rafinha jouera la saison prochaine au PSG s'il réussit l'examen médical. L'accord entre le Barça et le club parisien est bouclé pour trois millions d'euros plus 35% sur une future vente du joueur brésilien. Le joueur, qui avait décidé de rester au Barça et de partir gratuitement en janvier, a finalement accepté la proposition du PSG », indique le Mundo Deportivo, qui ne voit plus aucune opposition à ce transfert du milieu de terrain brésilien. Une signature qu'encore une fois personne n'avait vu venir.