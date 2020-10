PSG : Rafinha a signé à Paris au finish !

Dans : PSG.

Relancé il y a seulement quelques heures, le transfert de Rafinha a été bouclé de manière express quelques minutes avant minuit par le PSG.

Le résultat est là, le milieu de terrain arrive du FC Barcelone pour zéro euro, mais des bonus qui peuvent monter à 3 ME, et un pourcentage à la revente annoncé à 35 %, fait savoir RMC. En tout cas, c’est une nouvelle opération majeure réalisée par Leonardo, qui n’aura pas réussi à trouver le fameux défenseur central, mais aura fait signer trois joueurs (Kean, Danilo Pereira et donc Rafinha) dans les derniers instants du mercato. Pour le joueur qui était prêté au Celta Vigo la saison passée, cela reste une énorme surprise, surtout que le club galicien avait déjà fait des propositions plus copieuses au début de l’été, avant de se tourner sur une autre solution. Le PSG a su être patient et porter une attaque fatale dans les derniers instants du marché des transferts.