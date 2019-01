PSG : Rabiot + Verratti = De Jong, Paris a tout compris !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Frenkie De Jong se rapprochant du Paris Saint-Germain, Tanguy Le Seviller a tenu à montrer un certain emballement par rapport à ce potentiel transfert.

Frenkie De Jong représente le futur du football mondial dans l'entrejeu. Ces derniers mois, les très grands clubs européens, comme le FC Barcelone ou Manchester City, font tout leur possible pour attirer l'international néerlandais dans leur filet respectif. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt la formation de la capitale française qui a une longueur d'avance dans ce dossier estimé à 75 millions d'euros. En effet, cette semaine, le PSG a clairement pris les devants. Dans l'objectif de finaliser cette possible transaction au plus vite, Antero Henrique et le responsable juridique de Paris se sont rendus à Amsterdam jeudi pour négocier avec les agents du joueur de 21 ans et avec l'Ajax. Autant dire que De Jong est tout proche du PSG en vue de l'été prochain. Une information qui donne le sourire à Tanguy Le Seviller.

« De Jong, c'est un top joueur. Tous les grands clubs européens le surveillent depuis plusieurs saisons. Si Paris arrive à faire ce deal, ce serait vraiment un super coup pour le PSG. Il y a quelques mois, il avait tout simplement marché sur l'équipe de France avec les Pays-Bas en Ligue des Nations. Il a un bon profil, même si le PSG aurait plutôt besoin d'un profil plus musculeux pour gagner des duels au milieu du terrain, type Fernandinho. Mais De Jong, c'est un joli mix entre Rabiot et Verratti », a avoué, sur La Chaîne L'Equipe, le journaliste, qui n'hésite donc pas à dire que le PSG ne perdrait pas au change, bien au contraire, en recrutant De Jong pour compenser le probable futur départ de Rabiot au Barça.