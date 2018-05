PSG : « Rabiot la racaille doit quitter le PSG et la France », Riolo tape fort !

Dans : PSG, Equipe de France.

La décision prise par Adrien Rabiot de refuser d'être réserviste en équipe de France avant le Mondial n'en finit pas de susciter des réactions. Et sur BFM, Daniel Riolo n'a pas été tendre avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et des Bleus. Car pour le journaliste, Adrien Rabiot n'a désormais plus sa place au PSG et encore moins dans notre championnat.

Et Daniel Riolo n'a pas joué avec les mots. « Est-ce que, Rabiot, qui a une vraie mentalité de racaille, quelqu’un lui trouve une excuse aujourd’hui ? Rabiot tout le monde sait que c’est un garçon qui se comporte de cette façon-là. C’est pour ça que je dis que ce gars-là ne doit plus jamais revenir en équipe de France. C’est terrible. Déjà il faut qu’il quitte la France. Tous les matches de championnat s’il reste au PSG il va se faire siffler partout, ça va être un enfer. Il faut vraiment qu’il parte ! Quelle erreur si le PSG le garde ! », a prévenu Daniel Riolo, qui n'est pas loin de penser que la carrière d'Adrien Rabiot en équipe de France est même d'ores et déjà définitivement terminée. Didier Deschamps, et son successeur, sont les seuls à avoir la réponse à ce question sur l'avenir international du jeune milieu de terrain.