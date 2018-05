PSG : Rabiot évite de peu une deuxième énorme erreur

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot a eu la « vedette » cette semaine en refusant d'être réserviste en équipe de France, ce qui lui a valu quelques rares soutiens, mais surtout un déluge de violentes critiques. Si du côté des Bleus, Didier Deschamps refuse de dire s'il se passera désormais définitivement du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il est évident qu'Adrien Rabiot s'est tiré une balle dans le pied. Et si l'on en croit Paris United, ce dernier a été à deux doigts de prendre une deuxième décision qui aurait été très critique dans sa jeune carrière.

En effet, peiné que le PSG ne le défende pas face au sélectionneur national, Adrien Rabiot avait dans un premier temps refusé de rencontrer Thomas Tuchel dans les jours qui viennent, préférant partir en vacances avant de discuter avec l'entraîneur allemand lors de la reprise officielle de l'entraînement. Finalement, Adrien Rabiot a admis que cela n'était pas la bonne méthode et il a changé ses plans initiaux. « Sa mère qui est aussi son agent lui a clairement fait comprendre qu’un départ ne serait pas forcément négatif, mais lui estime qu’il a promis certaines choses à ses dirigeants et il compte donc prolonger. Adrien Rabiot souhaitait dans un premier temps couper avec le football, au point de mettre de côté une rencontre avec Thomas Tuchel. Néanmoins, le joueur reconnaît qu’il a eu tort sur ce point et compte s’entretenir avec lui dans les prochains jours avant de se rendre en vacances autour du 10 juin », explique Paris United.