PSG : Rabiot au Real Madrid, une révélation XXL qui change tout !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Très souvent annoncé comme étant proche du FC Barcelone, sans que cela se concrétise réellement, Adrien Rabiot va vraisemblablement quitter libre le Paris Saint-Germain pour s'engager avec le Real Madrid. Sur les antennes de Canal+, Geoffroy Garétier a en en effet dévoilé qu'un accord était imminent entre le clan Rabiot, mené par Véronique Rabiot, et les dirigeants des Merengue. Zinedine Zidane aurait en effet identifié le milieu de terrain du PSG comme un élément susceptible de renforcer ce secteur de jeu.

Et l'affaire pourrait rapidement être entendue entre les dirigeants madrilènes et le joueur mis au placard par le Paris SG. « Adrien Rabiot est tout prêt de signer au Real Madrid. Un accord, attention on ne parle pas d’un contrat final, est sur le point d’être signé entre le joueur, son clan et le Real Madrid. N’oublions pas qu’Adrien Rabiot est libre, que le Real cherche à changer son milieu de terrain, Modric arrive en bout de course, ils ont besoin de sang neuf et Rabiot a été identifié comme ayant le profil complet pour se fondre et bonifier l’effectif de Zinedine Zidane au Real Madrid », a annoncé le journaliste. Pour Adrien Rabiot, dont l'avenir semblait flou, signer avec le club espagnol mené par Zizou serait évidemment une très bonne nouvelle. Reste à mettre tout cela en musique.