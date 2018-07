PSG : Rabiot au Barça pour 20 ME, les Italiens lâchent l'affaire

Dans : PSG, Liga, Serie A, Mercato.

Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2019, Adrien Rabiot n’a pas l’air d’envisager une prolongation.

Désormais en position de force, le milieu de terrain laisse le FC Barcelone tenter de le recruter. En effet, le joueur formé au club francilien aurait déjà trouvé un accord avec le champion d’Espagne. Mais le plus dur reste à faire puisque le président Nasser Al-Khelaïfi refuse catégoriquement de le transférer, quitte à prendre le risque de le voir partir libre l’été prochain. Une stratégie qui ne fait pas l’unanimité en interne, notamment auprès d’Antero Henrique. Le directeur sportif peut-il convaincre son supérieur ?

En tout cas, La Gazzetta dello Sport y croit et affirme que Rabiot rejoindra le Barça dans les prochaines semaines. D’après le quotidien italien, les pensionnaires de Serie A intéressés, à savoir la Juventus Turin et l’Inter Milan, n’ont aucune chance dans la mesure où le Parisien a choisi le club d’Eric Abidal, le secrétaire technique qui a récemment rencontré Al-Khelaïfi. A noter que nos confrères évoquent un possible transfert à 20 M€, une somme peu élevée malgré la situation de l’international tricolore.