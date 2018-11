PSG : Quitter le Barça pour Paris, Neymar se fait taper sur les doigts

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Même s’il refuse de l’admettre, Neymar a en grande partie quitté le FC Barcelone pour sortir de l’ombre de Lionel Messi.

En rejoignant le Paris Saint-Germain, le Brésilien pensait devenir la star incontestée d’une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. Mais depuis sa signature à l’été 2017, tout ne se passe pas comme prévu pour l’ancien joueur de Santos, en promenade dans le championnat français, mais plus en difficulté dans les grands rendez-vous européens. Déjà sceptique il y a quelques mois, Edmilson n’a donc pas changé d’avis sur son transfert à Paris.

« Il a décidé de quitter le FC Barcelone et de partir au PSG, et à mon avis, c'était une erreur, a estimé l’ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais et du Barça au micro de Perform Group. La Coupe du Monde approchait et s’il voulait être numéro 1, étant au Barça, il pouvait le faire plus rapidement qu'en étant au PSG, avec tout le respect que l’on doit au PSG. »

La L1, toujours le même débat

« Il a du mal car, peut-être en Ligue 1, le PSG a deux ou trois longueurs d’avance sur les autres équipes. Ce n’est pas que leurs adversaires soient mauvais, c’est que le PSG a une équipe internationale. Et pour rivaliser avec une équipe internationale, c’est compliqué », a souligné le Brésilien, qui n’enterre pas pour autant son compatriote.

« J’espère qu’il pourra garder une bonne mentalité et être enthousiaste, car c’est important pour un joueur d’être motivé, peu importe son talent. S'il n'est pas heureux en jouant au football, il peut avoir la plus belle coupe de cheveux du monde, il ne donnera pas le meilleur de lui-même, a-t-il plaisanté. Cristiano Ronaldo et Messi sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont pour objectif principal le football. » Espérons pour le club francilien que Neymar ne partagera jamais cet avis.