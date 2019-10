PSG : Quand Verratti a eu peur d'être viré par Paris...

Dans : PSG, Ligue 1.

Déniché par Leonardo à Pescara, Marco Verratti n’est pas arrivé comme un roi au Paris Saint-Germain, même s’il a signé à Paris le même jour qu’un certain Zlatan Ibrahimovic, mais le milieu de terrain italien espère bien rester dans la légende du club de la capitale. Car après sept ans passés au PSG, Petit Hibou est devenu un cadre du Paris SG et un des joueurs préférés des supporters. Pourtant, comme il le confie dans un documentaire sur RMC, Marco Verratti avoue qu’il a pensé que sa carrière parisienne n’allait pas durer longtemps.

Au point même de préparer son retour en Italie si cela tournait mal au Paris Saint-Germain. « Je me rappelle que, quand je parlais avec le président de Pescara, avec qui j'étais vraiment proche, je lui disais : « dans six mois, je reviens ici, je reviens à Pescara, tu me reprends. Je savais déjà que ça allait être difficile. C'était difficile de me convaincre de signer, parce que moi, je n'aurais jamais voulu quitter Pescara », avoue le milieu de terrain du Paris SG et de la Squadra Azzurra. Sept ans plus tard, on parle désormais d’une nouvelle prolongation pour Marco Verratti qui pourrait bien faire l’essentiel de sa carrière au PSG et nulle part ailleurs.