PSG : Quand Neymar préférait Lyon au PSG et à l'OM

Présent au Paris Saint-Germain depuis deux ans, Neymar n'a jamais eu l'occasion, jusqu'à ce dimanche soir, de fouler la pelouse du Groupama Stadium pour y défier l'Olympique Lyonnais. Si la star brésilienne du PSG a été largement impliquée dans les victoires parisiennes contre l'OL au Parc des Princes, il était blessé lors deux rencontres entre Lyon et Paris dans la capitale des Gaules, le hasard du calendrier ayant placé ces matchs en seconde phase du championnat que ce soit en 2017-2018 et en 2018-2019, une période fatale à Neymar. L'attaquant du Paris SG et de la Seleçao va donc découvrir un stade de plus avec un accueil qui ne sera pas favorable.

Pourtant, comme le rappelle ce dimanche Le Progrès, Neymar connaissait l'Olympique Lyonnais bien avant de signer au PSG et même au FC Barcelone. Et le quotidien régional de ressortir une interview accordée par Neymar à Téléfoot en 2010 alors que ce dernier évolue encore sous le maillot du Santos FC. Interrogé sur les clubs français, le prodige brésilien avait été clair. « Quels clubs français je connais ? Lyon, le PSG, Marseille… Mais j’aime surtout Lyon, car Juninho y a joué longtemps. C’est un bon club, l’OL », confiait, il y a neuf ans, Neymar Jr. Depuis, sa carrière a évidemment pris une ampleur mondiale, mais le joueur brésilien aura probablement plaisir à croiser Juninho et Sylvinho ce dimanche soir.