PSG : Quand Neymar « insulte un peu » Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est sur un service au millimètre de Kylian Mbappé que Neymar a marqué samedi après-midi le but qui a permis au Paris Saint-Germain de repartir avec la victoire de Bordeaux. Même s'ils n'avaient plus évolué ensemble depuis des mois, Neymar Jr et Mabppé ont rapidement démontré qu'ils étaient toujours sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de jouer au football. Très heureux de retrouver son compère attaquant, le champion du monde français du PSG a reconnu qu'il avait une vraie relation particulière avec le Brésilien, même si ce dernier ne lui fait jamais de cadeau.

Et Mbappé de se confier. « Ma bonne relation avec Neymar ? Il n’y a aucune raison que ça change. Je l’ai toujours dit : nous avons une relation basée sur l’honnêteté et l’admiration. Il n’y a pas vraiment de filtre entre nous. Si quelque chose ne va pas, on se parle. Après le match, dans le vestiaire, il m’a demandé pourquoi je ne lui avais pas donné le ballon sur une action et m’a insulté un peu (rires). C’est ce qui fait le charme de notre relation », s'est amusé Kylian Mbappé, qui a clairement dû souffler lorsque le Paris Saint-Germain a refusé l'offre du FC Barcelone pour Neymar lors du dernier mercato estival.