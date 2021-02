PSG : Quand Neymar célèbre les buts de Mbappé

Dans : PSG.

Forfait sur blessure contre le Barça, Neymar a fêté la victoire du PSG et les exploits de Kylian Mbappé.

C'est chez lui et devant sa télévision que Neymar a regardé mardi soir le triomphe de ses coéquipiers au Camp Nou face au FC Barcelone. Malgré ses regrets de ne pas pouvoir prendre part à cette rencontre qu'il avait classée dans le Top 3 de ses matchs les plus attendus, Neymar a tout de même fêté de manière spectaculaire l'exploit du PSG et il a même mis en ligne une vidéo où on le voit célébrer l'un des trois buts de Kylian Mbappé. La star brésilienne du Paris SG a visiblement apprécié l'incroyable démonstration face aux Catalans.