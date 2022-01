PSG : Quand Mbappé craque contre les arbitres de Ligue 1

Auteur de l'ouverture du score pour le PSG contre Brest, Kylian Mbappé s'est chauffé avec l'arbitre du match.

Après une faute commise sur Hugo Magnetti, le milieu de terrain du Stade Brestois, Kylian Mbappé s'est d'abord pris la tête avec le joueur du club breton, puis après avoir été averti, l'attaquant parisien s'en est pris au quatrième arbitre. « Comment j'ai pu prendre carton jaune ? Mais comment j'ai pu ? Allez, dégagez de là, vous ne savez même pas arbitrer ici, vous ne savez même pas arbitrer. Toujours pareil dans cette ligue ici c’est toujours pareil », a lancé un Kylian Mbappé apparu très énervé sur cette séquence pourtant anodine.

Kylian Mbappé vient de recadrer le corps arbitral du match et plus généralement les arbitres de ligue 1 façon @Ibra_official. " Vous ne savez même pas arbitré ici vous ne savez même pas arbitrer. Toujours pareil dans cette ligue ici c’est toujours pareil " via @canalplus #PSG pic.twitter.com/wALG0u231g