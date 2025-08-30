PSG ‍: Quand Joao Neves devient Joyau Neves

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A 20 ans, Joao Neves a fait étalage de toute sa classe et de son génie ce samedi soir avec trois buts fantastiques contre le TFC, dont deux sur des retournés spectaculaires. Sur les réseaux sociaux, le joueur portugais du PSG a hérité du surnom de Joyau Neves.

Dans un match spectaculaire, qui s'est soldé par un incroyable score de 6 à 3, un joueur a tiré son épingle du jeu, c'est évidemment Joao Neves. Le petit prodige portugais des champions d'Europe a fait éclater la défense toulousaine avec trois buts géniaux, dont deux sont déjà candidats au titre de but de la saison. Pour Ligue 1+, Joao Neves est devenu Joyau Neves, et cela s'est répandu sur les réseaux sociaux.