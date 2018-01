PSG : Quand Di Maria ne boude pas, il est énorme s'enflamme Salomon

Dans : PSG, Ligue 1.

Plutôt à son avantage depuis le début de l’année 2018, Angel Di Maria profite des blessures de Neymar puis de Kylian Mbappé pour marquer des points aux yeux d'Unai Emery.

Régulièrement annoncé sur le départ lors de ce mercato hivernal, l’international argentin va rester. Et c’est une bonne nouvelle selon Bruno Salomon, journaliste à France Bleu Paris. Selon lui, l’ex-milieu de terrain de Manchester United est même le joueur le plus important du PSG depuis quelques semaines. Un bel hommage qui ferait sans doute plaisir au principal intéressé…

« Pendant que tout le monde se pose 25 questions sur le PSG, il y a un garçon qui est tranchant comme une lame depuis le 9 décembre : le meilleur avec 9 buts et 10 passes décisives, c’est Angel Di Maria. Je lui propose de signer des contrats d’un semestre au PSG, entre décembre et mai. Pour la 2e fois en deux ans, il nous fait une Di Maria… Rien ou presque en début de saison à part bouder avant de remettre les gaz » a-t-il lancé, élogieux, avant d’être un peu plus bavard en ce qui concerne la personnalité du garçon, et ce qu’il peut amener au PSG dans les prochains mois.

Un joueur « mystérieux » qui va « faire du bien » au PSG

« Ce garçon est mystérieux. S’il continue comme ça, il va faire du bien au PSG. Mais si je comprends bien, il carbure comme un fou pour être dans le onze face au Real Madrid. S’il ne l’est pas, et on ne voit pas comment pourrait faire Emery si Neymar, Cavani et Mbappé sont aptes, il va bouder. Il va refaire la tête. En tout cas, il faut quand même lui dire chapeau à Angel pour ce retour en grâce ». Reste désormais à voir si Angel Di Maria trouvera enfin ce qui lui manque depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, à savoir la régularité…