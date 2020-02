PSG : Qatar Airways, c'est 10ME par an pour Paris !

Dans : PSG.

Qatar Airways rejoint le cercle fermé des sponsors premium du Paris Saint-Germain, de quoi augmenter encore et toujours le budget du PSG.

Le Paris Saint-Germain confirme d’année en année son attrait auprès des plus grandes marques mondiales, et c’est encore le cas ce samedi avec la signature d’un contrat avec Qatar Airways. Après avoir lâché Emirates, sponsor maillot jusqu’à la saison passée et remplacé depuis par Accor, Nasser Al-Khelaifi a paraphé un contrat avec la compagnie aérienne de l’état gazier, qui possède le PSG. Qatar Airways a déjà largement misé dans le football en étant déjà associé avec le Bayern Munich, l’AS Rome ou bien encore Boca Juniors, mais également avec plusieurs fédérations. Tout cela bien évidemment dans la perspective du Mondial 2022 organisé au Qatar.

Concernant le Paris Saint-Germain, Qatar Airways s’est engagé pour trois ans avec une somme pouvant atteindre 10ME par saison pour le club de la capitale. « Nous sommes heureux d'accueillir Qatar Airways dans la famille du Paris Saint-Germain, en tant que Partenaire Aérien Officiel du club. Cette alliance témoigne de notre volonté de développer des partenariats innovants avec de grandes marques », a expliqué Marc Armstrong, Chief Partnership Officer du Paris Saint-Germain. Pour rappel, le chiffre d'affaires du PSG a récemment été estimé à 636ME, de quoi relativiser un peu l'importance de ces 10ME, même si forcément c'est toujours un gros point positif face aux règles du fair-play financier.