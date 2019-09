PSG : « pute, traître », Neymar a répondu !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'été a été chaud pour Neymar, la star brésilienne du Paris Saint-Germain ne masquant pas son désir de quitter le club de la capitale pour repartir au FC Barcelone, un projet qui a finalement échoué. Mais du côté des supporters du PSG, certains estiment que Neymar Jr est allé trop loin dans tout cela et qu'il doit le payer de manière bruyante dans les tribunes du Parc des Princes ou virtuelle sur les réseaux sociaux. Pour Grégory Schneider, tout cela est d'une stupidité, car pour le journaliste de Libération Neymar n'a rien fait qui puisse lui valoir cette haine à Paris.

« Je suis curieux d'entendre tous ceux qui traitaient Neymar de "traître" ou de "pute" il y a trois semaines- joueur il est, joueur il reste, ni plus, ni moins. Mais c'est beaucoup demander que de comprendre ça, visiblement. Pour compléter, tous ceux qui ont critiqué "l'homme Neymar" ne le connaissaient pas. Ceux qui ne l'ont pas critiqué non plus, d'ailleurs. Du coup, autant s'en tenir au joueur - là, ça va, on sait. J'inverserai la proposition, perso: plutôt que de se demander ce que Neymar a fait pour le PSG, j'aime mieux me demander ce que le PSG a fait pour Neymar. Le retour contre Manchester, sérieux... S'ils ne peuvent pas traverser une rue sans lui...(...) Ce qui est infâme dans l'affaire Neymar, c'est qu'on daube le mec quand il est au plus bas sportivement (blessure), et qu'on encense le mec quand il brille. Or, il se trouve que c'est la même personne. Il faut se mettre à leur place, ou essayer », a confié, Grégory Schneider, supporter affirmé de Neymar et un peu moins du Paris Saint-Germain.