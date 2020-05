PSG : Prosternez-vous devant Neymar, l'ordre de Pierre Ménès

Dans : PSG.

Titré champion de France pour la neuvième fois de son histoire après la décision de la LFP jeudi, le Paris Saint-Germain ne craint pas vraiment cette longue abstinence pour Neymar.

Courtisé par le FC Barcelone depuis plusieurs mois maintenant, Neymar devrait rester au sein du club de la capitale française en vue de la saison 2020-2021. En raison de la crise sanitaire du Covid-19, quasiment aucun club européen n’aura les moyens de le recruter. Par conséquent, l'international brésilien pourrait bien en profiter pour prolonger son bail à Paris, avec une revalorisation salariale au bout du compte. Si jamais cette négociation venait à aboutir, Pierre Ménès serait le plus heureux des hommes. Car pour lui, Neymar est probablement le meilleur joueur que le PSG et la L1 ont eu dans toute l'histoire. Et son dernier match contre Dortmund en Ligue des Champions l’a prouvé.

« La différence entre ce huitième de finale de Ligue des Champions contre Dortmund et les deux autres précédents, c'est que Neymar était là. Certes, il n'a pas été exceptionnel surtout au match aller, alors qu'au match retour, on l'a vu énormément défendre et on a vu un autre Neymar. Mais au final, le mec sur les deux matchs, c'est deux buts et il frappe sur le poteau. Les gens qui chient en permanence sur Neymar, ça me rend ouf ! Si tu n'aimes pas Neymar, tu n'aimes pas le football. C'est un joueur exceptionnel. On a une chance inouïe de l'avoir en France et avec le coronavirus, je pense qu'il va prolonger au PSG. J'en suis le premier ravi. Aujourd'hui, il est heureux au PSG ! », a lancé, sur Les Réservistes, le journaliste de Canal+, qui espère que le PSG aura désormais la chance de finir son bon parcours en Coupe d’Europe en août, si jamais l’UEFA venait à maintenir sa C1. Sinon, rendez-vous la saison prochaine !