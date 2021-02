PSG : Prolonger à Paris ? Mbappé pose ses conditions

Dans : PSG.

Actuellement en pleine négociation autour d'une prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé aurait deux conditions pour rester à Paris.

Son triplé inscrit au Camp Nou l'a définitivement fait entrer dans la catégorie des très grands joueurs européens. Même s'il a été décevant face à l'AS Monaco ce dimanche soir, comme tous ses coéquipiers, Kylian Mbappé attise toutes les convoitises. Si le Real Madrid et Liverpool ont fait du buteur leur priorité pour le prochain mercato, le Paris Saint-Germain travaille déjà pour la prolongation de sa star, actuellement liée au club jusqu'en 2022. Point positif, le joueur n'est pas fermé à l'idée de prolonger. Mais d'après les informations de Foot Mercato, s'il souhaite conserver sa poule aux oeufs d'or, le PSG va devoir céder à quelques caprices. Pour prolonger son aventure parisienne, le champion du monde 2018 aurait deux conditions. La première est évidemment financière. Actuellement loin du salaire de Neymar, le Français exigerait (au minimum) d'égaler la rémunération de son ami, à savoir 36 millions annuels !

Mais au-delà de l'aspect économique (que les dirigeants parisiens attendaient), l'attaquant souhaite avoir la main mise sur son éventuel départ. En résumé, Kylian Mbappé ne souhaite pas être coincé à Paris, et aimerait une clause lui permettant de quitter le PSG en cas d'offre intéressante de la part du Real Madrid. Si ce genre de clause est interdite en France, il peut exister un arrangement sous seing privé entre un joueur et ses dirigeants. Plein d'ambition et connu pour son envie de dévorer les records, Mbappé verrait d'un bon oeil le fait de devenir le transfert le plus cher de l'histoire. S'il a évidemment le potentiel pour y arriver, cela passe par une prolongation, car on imagine mal le Real Madrid dépenser plus de 200 millions d'euros pour racheter une seule année de contrat. Pour faire simple, une prolongation de Kylian Mbappé au PSG n'est absolument pas à exclure. Pour autant, cela ne voudrait pas dire que l'international français s'engage véritablement à long terme dans la capitale.