PSG : Profitez-en, Messi c’est bientôt fini

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau étincelant avec l’Argentine, Lionel Messi a reçu un bel hommage de la part de Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l’Albiceleste a invité le monde entier à profiter des exploits de sa star avant son départ à la retraite.

Lionel Messi s’est fait plaisir pendant ce rassemblement. Lors des victoires face au Honduras et contre la Jamaïque sur le même score (3-0), le meneur de jeu de l’Argentine s’est offert deux doublés. La star du Paris Saint-Germain a ainsi confirmé son excellent début de saison, pour le plus grand bonheur de Lionel Scaloni. Sans parler de la Coupe du monde à venir, le sélectionneur de l’Argentine se réjouit de voir son capitaine à ce niveau. Et conseille au monde entier d’en profiter avant que La Pulga ne raccroche les crampons.

« Je pense qu'il faut en profiter. C'est comme Roger Federer, a comparé le coach de l’Albiceleste. Il a pris sa retraite, et que s'est-il passé quand il a pris sa retraite ? Tout le monde était ému et tout le monde s'est dit : "Il n'est plus là, il ne jouera plus." Combien d'entre nous aimeraient voir Roger Federer rejouer au tennis ? Parce que c'était merveilleux de le voir jouer. Il se passera la même chose avec Lionel Messi, et beaucoup plus encore parce que le football est un sport beaucoup plus populaire. »

« J’achèterais son maillot »

« Alors profitons de Leo, que tout le monde en profite, quel que soit le pays. C'est merveilleux de le voir. J'ai la possibilité de l'entraîner mais si j'étais un fan, je paierais un billet pour le voir jouer et j'achèterais son maillot, quel que soit le pays. La seule chose qu'il reste à faire, c'est d'en profiter car je ne sais pas si une telle expérience se reproduira un jour. Il faut donc en profiter et rien d'autre », a insisté Lionel Scaloni, conscient que le septuple Ballon d’Or, à 35 ans, se rapproche inévitablement de la fin de sa carrière.