PSG : Presnel Kimpembe réclame un rendez-vous d'urgence !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, Presnel Kimpembe sait que les lignes bougent dans son club. Et le défenseur tricolore admet que le prochain mercato peut changer la donne.

Actuellement avec l’équipe de France en Croatie, il sera d’ailleurs le capitaine des Bleus lundi soir puisque Lloris sera le banc des remplaçants, Presnel Kimpembe faisait face à la presse. Et le défenseur tricolore n’a évidemment pas échappé à une question sur les événements en cours au sein du PSG, et sur ce que cela peut changer dans sa carrière, lui porte l’étiquette de « Titi » plus que n’importe quel autre joueur chez les champions de France. Là où certains joueurs auraient tapé en touche et contourné la question, Presnel Kimpembe a non seulement fait face, mais il a en plus envoyé un message à distance aux dirigeants du club de la capitale, avouant que sa situation n’était pas scellée. Et cela même s’il a encore deux ans de contrat avec Paris. Kimpembe souhaite rapidement rencontrer Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi afin de faire le point sur sa situation personnelle.

Rendez-vous d'urgence au PSG pour Kimpembe

Sans même connaître le nom de son futur entraîneur au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino étant sur le point d’être viré, Presnel Kimpembe ne veut pas se rater dans son choix. « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG. C'est réciproque. J'aurai 27 ans en août et forcément c'est un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », a prévenu celui qui cette saison a joué 41 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du Paris Saint-Germain, dont le dernier lors de la 38e journée de Ligue 1 au Parc des Princes face à Metz. Reste à savoir s’il s’agissait de son dernier match de la saison ou de sa carrière au Paris SG, lui qui qui est un pur produit du centre de formation du PSG. En attendant, face à la Croatie, et pour sa 27e sélection avec l'équipe de France, Presnel Kimpembe sera capitaine des Bleus pour la première fois de sa carrière.