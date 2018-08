PSG : Prendre Neymar pour taper sur le PSG, Bernard Lama fait fort

Dans : PSG, Ligue 1.

Le retour de Neymar avec le PSG, samedi lors du Trophée des champions, a remis sur le devant de la scène la polémique sur l'attitude de la star brésilienne avec les supporters du Paris SG, certains étant un peu dépités de voir Neymar ne pas vraiment marquer plus d'attachement avec les fans et avec le club en général. Dans France-Football, Bernard Lama, qui n'est pas du genre à pratiquer la langue de bois, estime que si Neymar est fautif, les dirigeants du Paris Saint-Germain le sont encore plus en laissant tout cela se faire.

« Il ne faut pas ramener Neymar dans le cadre normal, car justement il n’est pas normal. Il faut faire évoluer le cadre autour de lui, installer une culture de top niveau. Or, au PSG, quelqu’un détient-il à la fois l’esprit club et la connaissance de la haute compétition ? Sûrement pas. L’institution PSG n’est pas assez solide pour avoir la main sur Neymar. Qui a-t-il en face de lui ? Nasser, Henrique, Maxwell...Des étrangers, très récents au club, qui n’en ont pas l’esprit et ne peuvent donc le transmettre (...) Neymar est arrivé en pays conquis. Le club le maintient dans sa bulle au lieu de l’initier à Paris, à la région, à la base des fans, etc. Cela passe par des rencontres avec les jeunes du centre de formation, des actions en banlieue. Il faut qu’il sente la ville, qu’il comprenne les fans, qu’il voit ces gosses avec un maillot du PSG floqué à son nom, qu’il mesure à quel point il est un phénomène social », explique l’ancien gardien de but du Paris Saint-Germain, que l’on sent moyennement fan des nouveaux dirigeants du club de la capitale.