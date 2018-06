PSG : Pourquoi le Real s’attaque à Mbappé plutôt qu’à Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Cet été, le Real Madrid prépare déjà la succession de Cristiano Ronaldo. Et pas seulement parce que le Portugais menace de partir s’il n’obtient pas sa revalorisation.

L’attaquant madrilène a 33 ans, et même s’il reste le ou l’un des meilleurs joueurs au monde, la Maison Blanche devra le remplacer tôt ou tard. C’est pourquoi le vainqueur de la Ligue des Champions aurait déjà identifié la perle rare. Si Florentino Pérez rêve du Brésilien Neymar, un autre phénomène du Paris Saint-Germain aurait été conseillé au président. En effet, la direction sportive préférerait miser sur Kylian Mbappé, croit savoir Don Balon.

Pour certains dirigeants, l’international français serait plus performant que son coéquipier. De plus, l’ancien Monégasque, qui coûterait moins cher, possède un entourage plus stable comparé à celui de Neymar, qui ne semble pas prêt à s’installer au sein d’un club sur la durée. Autant d’arguments qui auraient séduit le patron du Real Madrid. Mais pour convaincre son homologue Nasser Al-Khelaïfi, sur le point de conclure le transfert définitif de Mbappé pour 180 M€, cela s’annonce beaucoup plus compliqué.