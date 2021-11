PSG : Pourquoi le Qatar veut absolument Zidane

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de s'offrir Zinedine Zidane, et accélère dès qu'il le peut dans ce dossier. Les propriétaires qataris en ont fait une priorité. Explications.

Les contacts entre Zinedine Zidane et les dirigeants du Paris SG s’accélèrent ces derniers temps. Une deuxième rencontre entre les deux parties a eu lieu en ce mois de novembre, au Royal Monceau, affirme Le Parisien. Outre Zidane, Leonardo et Jean-Claude Blanc étaient là pour discuter d’un avenir en commun dans le club de la capitale. Une preuve que les responsables parisiens ont depuis longtemps envie de voir le champion du monde 1998 s’asseoir sur le banc du Parc des Princes. Cela ne faisait aucun doute, puisque le premier contact entre les deux parties remonte à l’été 2021, quand Zidane venait de quitter son poste au Real Madrid, et que le nom de Mauricio Pochettino était cité pour le remplacer. Toutefois, le technicien français, désireux de se reposer et qui avait plus la tête à se projeter sur l’équipe de France, n’avait pas réellement donné suite.

Mais depuis, le PSG n’a jamais changé d’avis, et seule la solution Zidane semble convenir à l’Emir du Qatar, qui suit le dossier de près comme pour toute arrivée majeure. Les raisons à la volonté de faire signer le « Marseillais » Zinedine Zidane sont nombreuses et évidentes aux yeux des dirigeants parisiens. Tout d’abord, le PSG doit faire mieux sur le plan du jeu et des résultats, et la méthode Pochettino, s’il y en a une, ne fonctionne pas vraiment pour le moment. L’entraineur argentin s’interdit de sortir ses stars du terrain, et cela donne des fins de match comme celle vécue face à Manchester City ce mercredi soir. Sur le plan du jeu, et de l’animation offensive, par rapport à ce qui était attendu avec les noms couchés sur la feuille de match, la déception est pour le moment grande et le PSG ne remplit pas les « highlights » des télés du monde entier, comme c’était espéré.

L'image du PSG salie au Qatar

Mais en plus de cela, Pochettino n’a pour le moment pas la poigne d’un entraîneur capable de faire plier les stars. Et si le jeu de Nasser Al-Khelaïfi a souvent été de faire comprendre aux stars que tout leur était permis ou presque, la tendance est en train de s’inverser. Au niveau de l’image, le Qatar n’apprécie pas de voir que le PSG semble être géré comme le Club Med, avec des passe-droits et des joueurs qui sont assurés de jouer 90 minutes sans faire d’effort. Au sein de l’Emirat, on estime que les joueurs prennent trop de libertés, et les bruits sur les sorties très fréquentes de certains joueurs de l’effectif, souvent blessés, agacent sérieusement. Zidane, avec son expérience, son aura et le fait que ses décisions seront moins contestées, est capable de restaurer de l’ordre dans la maison.

Le PSG n'a pas le choix !

Enfin, il y a un autre argument à prendre en compte pour expliquer pourquoi le PSG veut embaucher Zidane. C’est tout simplement que les dirigeants parisiens ne croulent pas sous les solutions s’ils veulent s’offrir un entraineur de premier rang. Pep Guardiola est pour le moment blindé par Manchester City, et vouloir un grand nom pour entrainer une telle armada est jugé comme une nécessité par les propriétaires du Paris SG. Les tentatives pour faire venir des entraîneurs moins renommés comme Unai Emery et Thomas Tuchel n’ont pas convaincu, et le nom de Zidane fait bien évidemment l’unanimité en interne.