PSG : Mbappé gratuit, l’Allemagne a frisé un coup XXL

Dans : PSG.

Après une négociation très médiatisée, Kylian Mbappé a signé son premier contrat professionnel en faveur de l’AS Monaco à l’âge de 17 ans en mars 2016.

A l’époque, le PSG, Arsenal, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich étaient sur le coup afin de récupérer l’attaquant monégasque gratuitement. Dans un podcast pour Kicker, Sven Mislintat a dévoilé que le Borussia Dortmund avait également frôlé la signature de Kylian Mbappé pour zéro euros peu avant qu’il ne s’engage finalement avec l’AS Monaco. Patron du recrutement du Borussia Dortmund à l'époque, Mislintat regrette de ne pas avoir trouvé les arguments pour convaincre Kylian Mbappé, dont le choix du cœur s’est arrêté sur Monaco, où il a passé le plus long de sa formation.

« A cette époque, Kylian Mbappé était disponible gratuitement car il était en fin de contrat. Nous étions de nombreux clubs à s’être positionnés sur ce dossier. Malheureusement, nous n’avions aucune chance de gagner cette course à la signature de Mbappé. Si nous avions pu doubler Monaco en parvenant à convaincre le joueur de signer gratuitement chez nous à l’époque, cela aurait été exceptionnel et historique pour Dortmund » a souligné Sven Mislintat, confirmant que le Borussia Dortmund a tout tenté pour rafler la mise dans le dossier Kylian Mbappé… sans réussite. Un échec que le club allemand a certainement regretté un an plus tard lorsqu’en Ligue des Champions, celui qui porte désormais les couleurs du PSG a martyrisé le Borussia Dortmund devant le mur jaune. La suite de la carrière de Mbappé, on l’a connait avec une signature au PSG pour 150 ME, un nombre total de 100 buts inscrits en Ligue 1 à seulement 22 ans et une cote folle sur le marché des transferts. A un an de la fin de son contrat au PSG, le natif de Paris est notamment ciblé par Liverpool et le Real Madrid.