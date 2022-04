PSG : Pour Xavi Simons, Messi et Neymar ne suffisent pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Xavi Simons négocie une prolongation depuis plusieurs mois, sans succès pour le moment. Les discussions stagnent au sujet des garanties sportives réclamées par le milieu de terrain, prêt à partir malgré son épanouissement dans la capitale.

Laissé en tribunes lors du match remporté à Clermont (6-1) le 9 avril dernier, Xavi Simons n’a pas dû apprécier. Le milieu en fin de contrat au Paris Saint-Germain ne cesse de réclamer du temps de jeu ainsi que des garanties sportives pour prolonger. Mais constate que l’entraîneur Mauricio Pochettino ne lui accorde pas sa confiance. Sans doute un coup dur pour l’ancien pensionnaire de la Masia du FC Barcelone, qui peut néanmoins compter sur les encouragements des fans parisiens.

« C’est vraiment beau le soutien que j’ai des supporters, s’est réjoui Xavi Simons interrogé par Canal Supporters. Ce que je peux dire, c’est que je veux continuer à travailler chaque jour pour pouvoir jouer… Après c’est le coach qui fait ses choix. Mais c’est bien, je suis content à Paris et on va voir ! » Si le Néerlandais se dit épanoui dans la capitale, c’est notamment parce qu’il y côtoie Lionel Messi. « Qu’est-ce que je peux dire… C’est vraiment le plus fort dans l’histoire du football, a encensé le jeune Parisien. Pour moi, qui suis allé au stade pour crier "Messi, Messi " et maintenant jouer avec lui… C’est un rêve ! »

Et en plus de l’Argentin, Xavi Simons a la chance d’être conseillé par Neymar. « Il m’apporte de la motivation de continuer à aller le plus haut possible et de rêver ! Parce qu’il me répète de continuer de rêver. Je n’ai que 19 ans mais j’ai une longue carrière devant moi. Moi aussi je veux apporter aux jeunes que je rencontre, les voir grandir. C’est important ça ! Mes modèles dans l’effectif ? C’est vraiment spécial pour moi ! J’étais dans le même club que certains. Et maintenant jouer avec eux, c’est vraiment un rêve », a savouré le jeune talent désireux de rester, mais seulement à ses conditions.