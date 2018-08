PSG : Pour Wendell, Leverkusen sort une addition salée « sauce PSG »

Dans : PSG, Mercato.

Plutôt discret jusqu’à présent, le PSG a tout de même frappé fort sur le plan financier en déboursant 37 ME afin de faire venir Thilo Kehrer, qui n’est pas forcément la plus grande star de Bundesliga.

Et avec ce brutal investissement sur un jeune très prometteur en Allemagne, Paris a néanmoins prouvé qu’il avait toujours un pouvoir financier de premier choix, et donc capable de faire saliver bien des clubs vendeurs. C’est ce qui est en train de se passer en ce qui concerne le recrutement d’un arrière gauche. La piste menant à Wendell continue d’avancer régulièrement, mais le Bayer Leverkusen a vu son appétit s’aiguiser en voyant de quoi le champion de France est capable.

Ainsi, selon Paris United, le club allemand demande pas moins de 45 ME pour laisser partir le défenseur brésilien. Une somme qui fait tiquer les dirigeants parisiens, qui considèrent Wendell comme un concurrent de premier choix à Kurzawa, mais pas forcément une star internationale. Malgré quatre saisons solides en Allemagne, le natif de Fortaleza ne vaut pas aussi cher aux yeux du PSG, et c’est bien évidemment principalement autour du sujet de son prix que cela coince entre les deux clubs. Car du côté de Wendell, le désir de rejoindre le club de la capitale française, avec sa colonie brésilienne et ses énormes ambitions, est évident.