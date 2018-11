PSG : Pour une fois ça change, Liverpool en furie après l’arbitre

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans des matchs se déroulant dans les hautes sphères européennes, les coups de sifflet ont forcément leur importance, et le Paris Saint-Germain, qui s’est souvent estimé lésé dans ce domaine, en sait quelque chose.

Mais cette fois-ci, le club de la capitale française ne doit pas regretter que la VAR ne soit pas encore appliquée en Ligue des Champions. S’il est impossible de réécrire l’histoire, la vidéo aurait très certainement obligé Szymon Marciniak à expulser Marco Verratti, auteur d’un tacle impressionnant sur la jambe de Jo Gomez en première période. Le milieu de terrain italien a eu un carton jaune « orangé », ce qui ne l’a pas empêché de faire quelques fautes par la suite sans être inquiété. De quoi rendre furieux Jürgen Klopp, qui a dit sa façon de penser à l’arbitre à la mi-temps, puis après la fin du match.

« Quand on voit le nombre de jaunes que l'on a eu on pourrait nous qualifier de bouchers. Neymar était très fort. Ça fait partie du jeu d'être agressif, le PSG l'a été et on aurait dû être plus fort dans les prises de décisions. Verratti aurait dû être expulsé pour sa faute. J'étais très proche du terrain, je l'ai bien vu, cela aurait pu être une autre couleur que jaune. On ne peut pas changer le résultat, le match est fini. Parfois tu tombes pour obtenir un carton jaune et après tu cours comme jamais, ce n'est pas vraiment un comportement de sportif de haut niveau », a pesté le coach de Liverpool, qui vise bien évidemment plusieurs joueurs parisiens qui ont passé beaucoup de temps au sol dans le dernier quart d’heure. Néanmoins, la remarque de Klopp peut sonner comme un rappel pour Marco Verratti, qui a failli une nouvelle fois abandonner son équipe dans un match capital.