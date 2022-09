PSG : Pour Neymar, Mbappé n’avait rien à faire là

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la victoire en amical contre le Ghana (3-0) vendredi au Havre, Neymar n’a pas souhaité répondre à une question sur sa relation avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Agacé, le Brésilien a préféré quitter la zone mixte, au risque de relancer les rumeurs au sujet de tensions avec son coéquipier.

Il a suffi d’une question pour faire disparaître le sourire de Neymar. Double passeur décisif pour l’attaquant Richarlison, le meneur de jeu du Brésil était forcément de bonne humeur après la victoire contre le Ghana vendredi en match amical. Mais ça, c’était avant qu’un journaliste en zone mixte ne vienne l’interroger sur sa relation avec Kylian Mbappé. Dans un premier temps, le Brésilien n’a pas compris la question. Puis la star du Paris Saint-Germain a subitement quitté la zone mixte avec un air agacé une fois la question répétée.

Autant dire que les rumeurs de tensions entre les deux Parisiens sont vite réapparues. Si Neymar ne souhaitait pas parler de l’attaquant, c’est forcément parce qu’ils ne peuvent plus se supporter, a-t-on pensé. Et si sa réaction n’avait tout simplement rien à voir avec Kylian Mbappé ? En plein rassemblement avec le Brésil, et après une prestation aboutie sur les plans individuel et collectif, l’ancien joueur du FC Barcelone se réjouissait probablement à l’idée de commenter le match et l’actualité de la Seleção.

La lassitude de Neymar

On peut facilement imaginer que Neymar ne pensait pas avoir à répondre à une question sur son coéquipier au Paris Saint-Germain, d’autant que le sujet peut rapidement virer à la polémique. D’ailleurs, il n’est pas certain que Kylian Mbappé aurait apprécié la même question sur Neymar après une rencontre de l’équipe de France. Ces départs en sélection représentent parfois un bol d’air pour certains joueurs qui n’ont sans doute aucune envie d’emmener ce genre de sujets avec eux.