PSG : Pour Keylor Navas, la pression n'existe qu'au bar

Dans : PSG, Ligue 1.

Afin de tenter de régler une bonne fois pour toutes ses soucis récurrents avec les gardiens de but, le Paris Saint-Germain a envoyé Alphonse Aréola au Real Madrid, et s'est offert Keylor Navas au dernier mercato. Pour l'instant, il est difficile de dire si la venue du gardien costaricien au PSG a changé la donne, même si Navas a été impeccable en Ligue des champions face à son ancien club. Mais ce qui est certain, c'est que Keylor Navas semble totalement imperméable à la pression, affichant une concentration sans faille tout au long des matchs.

Dans France-Football, Christophe Lollichon évoque les qualités du nouveau gardien de but du Paris Saint-Germain dont il ne fait pas le meilleur du monde. « On peut dire que c'est un gardien qui a beaucoup gagné au plus haut niveau. C'est déjà pas mal. Après, cette question est difficile à résoudre de manière non nuancée. Navas présente pas mal d'atouts. À commencer par son mental. Il fait partie de ces gardiens sur qui la pression n'a pas de prise, et c'est leur première force. En ce sens, il me fait penser à Iker Casillas, qui n'était pas nécessairement le meilleur gardien de la planète, mais qui avait cette faculté rare d'être très performant dans les très grands rendez-vous. Comme lui, Navas est un animal à sang-froid », explique celui qui a été l'entraîneur des gardiens de but de Chelsea et qui a un rôle de consultant sur Canal+.