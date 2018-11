PSG : Pour gagner, Paris va devoir vaincre Liverpool... et l'arbitrage

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Adoptée dans la quasi-totalité des championnat européens cette saison, la VAR n’est pas utilisée en Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain s’en mord certainement les doigts puisque le club de la capitale n’est pas vraiment heureux dans le domaine de l’arbitrage depuis le début de sa campagne européenne. Contre Naples par exemple au San Paolo, un penalty aurait dû être accordé à Paris pour une faute sur Juan Bernat. Une situation qu’Alain Roche n’a pas oubliée, lequel craint inconsciemment l’arbitrage avant le choc face aux Reds de Liverpool au Parc des Princes.

« Je vais évacuer un premier sujet qui n’est pas le plus important, mais qui compte malgré tout : l’arbitrage. Je trouve que Paris n’est pas très heureux dans ce domaine. Je ne veux pas épiloguer, mais ça compte quand même » a expliqué le consultant de Canal Plus dans les colonnes de France Football, avant d’évoquer le match et l’adversaire, à savoir Liverpool. « Paris va devoir être au maximum de sa concentration. Tenter un coup tactique ? Surtout pas. À mon sens, il a trouvé un réel équilibre. Ça ne va pas se jouer tactiquement, car on sait comment Liverpool va jouer. Mais il va peut-être falloir vaincre une certaine forme de peur. Oui, j’ai le sentiment que cette équipe et même le club au sens large ont été durement marqués par la remontada, et j’ai l’impression que sous une pression maximale, ils donnent une petite impression de fébrilité. C’est sans doute inconscient, mais ça craque en fin de match à Madrid, à Liverpool et lors du temps fort de Naples à San Paolo. Il faut vaincre cette appréhension » a lâché l’ancien joueur du PSG, persuadé que les hommes de Thomas Tuchel sont en mesure de battre les Reds.