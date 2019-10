PSG : Pour gagner la C1, Neymar change tout !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le PSG a terminé la phase aller de la Ligue des Champions avec trois victoires en trois matchs, et le tout sans avoir Neymar à sa disposition une seule minute.

Suspendu puis blessé, le Brésilien est surtout attendu dans les matchs à élimination directe, ce vers quoi le PSG fonce tranquillement. Mais si l’ancien prodige de Santos est bien apte début 2020, aura-t-il les moyens de faire passer un cap à son équipe, pour enfin atteindre le dernier carré de la compétition, chose attendue par ses dirigeants depuis une décennie quasiment ? Il en est persuadé, lui qui estime dans des confidences au média Otro que l’état d’esprit est primordial pour aller loin.

« La Ligue des Champions est une compétition différente des autres. La Ligue des champions, c'est une autre ambiance. Les journées et les entraînements sont différents. C'est une compétition qui attire tous les joueurs. On est plus concentrés, plus attentifs. C'est sympa de se préparer pour ces matches-là. Ce qu’il faut pour la gagner cette saison ? D'abord, une bonne ambiance. C'est nécessaire pour du bon travail. Il faut ensuite qu'on entre sur le terrain uni. Et enfin qu'on joue notre football. Ces trois choses sont importantes pour triompher, au final », a livré un Neymar qui souhaite mettre en avant le collectif et le jeu pour triompher en Europe, ce qui n’était pas vraiment le point fort du PSG, ni le sien, les saisons dernières.