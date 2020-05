PSG : Pour faire gagner le Paris SG, appelez Didier Deschamps !

Dans : PSG.

Didier Deschamps ferait gagner le PSG, Christophe Dugarry est bien obligé de l’avouer.



En l’absence de football, les émissions spécialisées tentent de jongler entre l’actualité et le divertissement. De quoi mettre parfois les consultants face à des choix bien périlleux. C’est ce que RMC a fait avec Christophe Dugarry, invité à se prononcer sur un débat entre deux entraineurs qu’il n’apprécie pas, et c’est un euphémisme. Le champion du monde 1998 s’est vu ainsi demander qui serait le meilleur entraineur pour le PSG à l’avenir, si jamais cela devait se jouer entre Didier Deschamps, son ancien coéquipier avec qui les relations sont catastrophiques, et José Mourinho, qu’il déteste depuis des années. L’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux a fini par trancher en faveur du sélectionneur des Bleus, qui ne le fait pas rêver, mais qui a le mérite de gagner des titres, ce que le Spécial One ne fait plus trop.



« Si j’étais président du PSG, je n’en choisirais aucun des deux. Mais là, le jeu est d’en choisir l’un des deux. Et je choisirais Deschamps car c’est un entraîneur qui gagne. Mourinho ne gagne plus. Il te fracasse un peu ton club quand il part. Je n’ai aucune confiance en Mourinho. Deschamps c’est l’entraîneur qui a la formule pour gagner. Il est capable de créer un groupe et il s’entend plutôt bien avec les joueurs », a livré Christophe Dugarry, à qui cela a visiblement écorché de vanter quelques qualités de l’entraineur des champions du monde. Toutefois, cela n'engage à rien, Didier Deschamps ayant prolongé avec l'équipe de France, sans parler de son amour pour l'OM. Une preuve tout de même que les diffusions pendant des heures d’émissions sans un gramme de football à l’heure actuelle mettent à rude épreuve les intervenants.