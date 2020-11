PSG : Politique et polémique, Riolo cherche des noises à Kimpembe

Dans : PSG.

Fin octobre, Presnel Kimpembe avait liké une publication de la star russe Khabib Nurmagomedov, sur fond de message politique.

Dans un long message posté en russe, le combattant MMA critiquait fermement les valeurs de la France et la prise de position d’Emmanuel Macron au sujet des caricatures. Très rapidement, Presnel Kimpembe se défendait de partager l'idéologie de Khabib Nurmagomedov. « Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes » écrivait notamment le défenseur de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain. Plus de deux semaines plus tard, Daniel Riolo est revenu sur cet épisode sur l’antenne de RMC.

« Au moment où il y a eu ce like de Kimpembe, qui est devenu un taulier de l’Equipe de France, la Fédération Française de Football s’est mise à trembler. A la FFF on s’est dit « merde, ça va faire des polémiques sur les plateaux, certains vont se demander s’il doit continuer à jouer pour les Bleus à partir du moment où il chie sur le Président, la République, etc ». Cela a posé un gros problème. Heureusement, le laps de temps entre son like et son excuse a été très court. Heureusement qu’un politique n’a pas mis le doigts dessus entre le like et son excuse. Imagine qu’il ne s’excuse pas et qu’il assume, qu’est-ce que tu fais ? Est-ce que ce mec doit rejoindre l’Equipe de France ? Tu joues, tu portes le maillot des Bleus. Si tu ne respectes pas les valeurs de la République, qu’est-ce qu’il se passe ? » a lancé Daniel Riolo, pour qui la situation n’était pas loin de dégénérer et aurait pu avoir des conséquences énormes sur la carrière internationale de Presnel Kimpembe.