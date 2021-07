PSG : Pogba ou Danilo Pereira, le débat est lancé

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire, le Paris Saint-Germain tente de recruter Paul Pogba à Manchester United. Une idée validée par le journaliste Etienne Moatti, évidemment persuadé que le Français apporterait davantage que Danilo Pereira.

Le Paris Saint-Germain n’a pas fini d’assommer la concurrence. Après les signatures de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, le club de la capitale travaille sur un cinquième gros coup. L’idée de la direction francilienne est d’attirer un milieu de terrain supplémentaire du calibre de Paul Pogba, dont l’entourage se rapprocherait d’un accord avec le vice-champion de France. Reste à savoir si le joueur de Manchester United serait une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain.

L’international tricolore a souvent brillé en sélection, mais s’est montré irrégulier avec les Red Devils. Il n’y a pourtant aucune doute à avoir selon Etienne Moatti, catégorique sur l’apport du Mancunien. « Pogba, il a fait un Euro exceptionnel, a rappelé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Et il y a une opportunité aussi exceptionnelle de faire Pogba cet été. Manchester United est prêt à le lâcher. Il n’est plus le symbole de leur projet. Pogba veut partir et aller au PSG. Il y a une vraie opportunité de marché. L’indemnité de transfert ne sera pas si élevée que ça. C’est économiquement réalisable. Ce n’était pas le cas il y a une saison. »

Un trio de rêve à Paris

« C’est un joueur de classe mondiale qui fait des choses que d’autres au milieu de terrain du PSG ne font pas. Si vous préférez avoir Danilo Pereira, c’est votre problème, je préfère avoir Paul Pogba, a poursuivi le journaliste en désaccord avec certains confrères. Lors de ce mercato, le PSG est prêt à faire quelques petites folies. Le fair-play financier, ils sont en train de le mettre un peu de côté. Ils montent une énorme équipe. Et un milieu de terrain à trois Verratti-Wijnaldum-Pogba, ça aurait sacrément de la gueule. » Encore faudrait-il trouver la bonne formule pour utiliser tous ces talents.