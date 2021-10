PSG : Pogba, le cadeau de Noël de Raiola à Paris ?

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Manchester United s’impatiente dans le dossier Paul Pogba. Le milieu français et son agent, Mino Raiola, ont jusqu’à Noël, pour accepter ou non l’offre de prolongation de contrat.

Aucun club ne voudrait se retrouver dans ce genre de situation. Si Manchester United a réussi à retenir Paul Pogba l’été dernier, malgré les offensives notamment du PSG et du Real Madrid, l’international français reste en fin de contrat en juin 2022. Soit dans moins d’un an. Si la situation reste la même en janvier, le milieu de terrain sera en mesure de négocier et de se mettre d’accord avec un autre club, en milieu de saison. Manchester United veut éviter que Paul Pogba parte libre une deuxième fois du club après 2012. Selon les informations du Sun, les Red Devils lui proposent un salaire absolument pharamineux, dépassant les 450 000 euros par semaine, soit plus de 23 ME par an. Les négociations se poursuivent avec le célèbre agent du champion du monde, Mino Raiola. Manchester United se montre confiant mais a fixé une date limite.

Décision attendue avec Noël

Manchester United veut éviter que la situation parasite la deuxième partie de saison. Le géant de Premier League souhaite que les choses soient claires. Dans cette optique, le club a indiqué à Paul Pogba et son entourage qu’une décision était attendue avant Noël. Le dénouement se rapproche donc à grands pas, tandis que le PSG conserve un œil extrêmement attentif sur la situation. La situation semble néanmoins complexe pour le club de la capitale, même si tous les espoirs restent permis, surtout avec Mino Raiola. Mais Manchester United semble clairement avoir l'avantage, avec une offre aussi importante et surtout la construction d'un effectif de plus en plus impressionnant. Leonardo a déjà activé d’autres pistes en cas d’échec dans le dossier avec notamment Franck Kessié ou N’Golo Kanté.