PSG : Pogba et Paris mettent le souk à Manchester

Dans : PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG rêve de réaliser un énorme coup en s’offrant les services de Paul Pogba au mercato.

Après avoir recruté Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, le Paris SG caresse l’espoir de faire signer Paul Pogba. Un accord a quasiment été ficelé avec Mino Raiola, l’agent de l’international français de 28 ans. Le plus dur reste à faire pour Paris, qui doit maintenant trouver un accord avec Manchester United, qui réclame plus de 50 ME pour vendre Paul Pogba. De plus, le PSG doit impérativement dégraisser au milieu de terrain (Rafinha, Danilo Pereira, Ander Herrera) avant d’accueillir un nouveau joueur dans ce secteur de jeu. A Manchester United, le dossier Paul Pogba crispe les dirigeants et a un impact direct sur le mercato selon le Manchester Evening News.

Les Red Devils sont sur le point de recruter Raphaël Varane en provenance du Real Madrid pour 50 ME, quelques semaines après avoir bouclé la venue de Jadon Sancho. Mais désormais, le mercato devrait avancer au ralenti. Car si la priorité de Manchester United était de recruter un latéral droit afin de concurrencer Aaron Wan-Bissaka, les rumeurs autour de Paul Pogba ont lancé un vent d’incertitude du côté d’Old Trafford. Les dirigeants de Manchester United se demandent légitimement s’il est bien raisonnable de dépenser beaucoup d’argent sur Kieran Trippier ou un autre latéral droit alors qu’il sera peut-être nécessaire de recruter un milieu de terrain de classe internationale dans les semaines à venir et donc de signer un gros chèque. L’incertitude est donc totale à MU, qui a ciblé Eduardo Camavinga comme potentiel successeur à Paul Pogba au milieu de terrain, et qui a mis ses pistes de latéraux en stand-by en attendant l’évolution de la situation. Une incertitude pesante qui n’est évidemment pas du goût de l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer…