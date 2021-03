PSG : Pogba c’est 80 ME, le Qatar n'a peur de rien

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG cible Paul Pogba, dont le profil est très apprécié par Mauricio Pochettino.

L’été prochain risque d’être mouvementé au Paris Saint-Germain, où plusieurs dossiers chauds sont sur le feu. On pense bien sûr aux prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé ou encore à la situation de Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton. Dans les prochains mois, le PSG devrait également chercher à se renforcer au milieu de terrain. Dans cette optique, et comme indiqué par ailleurs, Mauricio Pochettino apprécie beaucoup le profil de Paul Pogba. Une information confirmée par Don Balon, qui indique ce week-end que le Paris Saint-Germain pourrait miser jusqu’à 80 ME sur l’international français de Manchester United, en fin de contrat en 2022 chez les Red Devils et qui ne serait pas forcément fermé à l’idée de quitter la Premier League.

Le média croit par ailleurs savoir que le Real Madrid est toujours très attentif à la situation de Paul Pogba. Zinedine Zidane s’intéresse au milieu de terrain de Manchester United depuis de longs mois. Et s’il surveille également Edouardo Camavinga, « La Pioche » des Bleus reste sa grande priorité. On apprend enfin que le Paris Saint-Germain compterait sur un éventuel recrutement de Paul Pogba afin de convaincre définitivement Kylian Mbappé de prolonger. Les deux hommes, champions du monde sous le maillot tricolore en 2018, s’entendent très bien et en ce sens, la venue de Paul Pogba pourrait être décisive dans le dossier Kylian Mbappé. Au-delà de recruter un ami de l’ancien Monégasque, le PSG frapperait fort en affirmant plus que jamais ses ambitions sportives pour les années à venir, ce dont Kylian Mbappé a besoin afin de signer un nouveau bail en faveur du Paris SG. Voilà qui promet en tout cas d’être l’un des feuilletons de l’été.