PSG : Pochettino viré, Galtier candidat officiel !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Les jours de Mauricio Pochettino sont comptés au PSG. Luis Campos, fraîchement arrivé, voit d'un bon oeil la venue de Christophe Galtier dans la capitale française. Et la réciproque est vraie !

Le PSG entame sa mue depuis quelques semaines. Leonardo est parti et a été 'remplacé' par Luis Campos. Le Portugais a pas mal de pain sur la planche. Car les chantiers sont nombreux, entre les joueurs à vendre, à recruter, à prolonger et la recherche d'un nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino ne sera, sauf surprise, plus à la tête du PSG la saison prochaine. Déjà, quelques noms ont filtré pour devenir le nouvel homme fort du club de la capitale. Parmi eux, on peut compter Zinedine Zidane mais surtout Christophe Galtier. L'actuel coach de Nice serait même selon certains médias tout en haut de la liste de Luis Campos. Et d'après RMC, la venue du technicien de 55 ans se précise de plus en plus.

Galtier au PSG, ça se précise

🔴 Le LOSC et l’OGC Nice ont trouvé un accord pour le transfert de Christophe Galtier. — LOSC (@losclive) June 28, 2021

Natif de Marseille et ancien joueur de l'OM, Galtier a très envie de devenir le nouvel entraineur du PSG. Et la concurrence n'est plus qu'avec un coach restant, « dont le nom n'a pas filtré ». Le média rajoute qu'en privé, Christophe Galtier indique qu'il a très envie de rejoindre le club de la capitale, un club d'une dimension que l'ancien de Lille n'a jamais connue dans sa carrière. En plus de cela, il serait de nouveau en collaboration avec Luis Campos, qu'il connait bien et en qui il a confiance.

Et Nice ne le retient pas trop non plus. Ce qui devrait être un premier signal. https://t.co/7KPxQg76UY — Mathieu Faure (@matfaure) June 6, 2022

Petit bémol, Galtier est encore sous contrat avec Nice jusqu'en juin 2024. Un contrat qu'il n'entend pas forcément respecter, même si le champion de France lui ferme la porte. C'est dire si l'ambiance s'est dégradée en une saison à Nice, et que le changement pourrait faire du bien à tout le monde. Pour que le Paris SG le récupère, il faudrait donc trouver un accord avec les Aiglons pour le libérer. Mais tout le monde pourrait bien s'entendre étant donnée la situation. En effet ce ne sera pas très compliqué, puisque Lucien Favre a été contacté par INEOS ces derniers jours. Deux autres profils plaisent aussi à Nice, Vincent Kompany et Marco Rose.

Le Qatar pousse pour Zidane

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Paris (@adidasparis)

La venue de Galtier au PSG aurait en tout cas de quoi surprendre et serait un vrai signal envoyé par Doha dans sa quête de francisation de son projet. De plus, cela donnerait totalement les pouvoirs à Luis Campos, qui n'a pas forcément le profil de Leonardo, mais démontrerait ainsi qu'il a les mains totalement libres pour façonner le Paris SG à sa guise. La nomination de Christophe Galtier est toutefois encore très indécise, surtout tant que la piste menant à Zinedine Zidane sera encore à l'étude. Et à ce sujet, l'Emir du Qatar a prévu de rencontre la star française ce mardi, pour lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser, quitte à lui promettre de lui laisser prendre les commandes de l'équipe de France même en étant entraineur du Paris SG. C'est du mois ce qu'a affirmé ce lundi la presse catalane et le journal Mundo Deportivo, même si ce serait du jamais vu dans l'ère moderne de l'équipe de France.