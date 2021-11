PSG : Pochettino veut partir, Riolo voit clair dans son jeu

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe vendredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a accusé sa direction pour l’absence d’identité de jeu. Pour Daniel Riolo, il est clair que l’Argentin tente de provoquer son licenciement.

Souvent critiqué pour sa fade communication, Mauricio Pochettino s’est lâché dans une réponse donnée au journal L’Equipe. Le coach du Paris Saint-Germain, piqué par une question sur l’absence d’identité de jeu, a mis en avant la philosophie de sa direction. « On est là pour développer les idées du PSG, pas pour développer nos idées définies, lesquelles nécessiteraient de bâtir avec les éléments selon nous nécessaires à ces idées », a expliqué l’Argentin. Pour Daniel Riolo, une telle déclaration n’est pas anodine et prouve que le technicien souhaite quitter la capitale.

« C'est le club qui fait en sorte que l'équipe ne devienne pas "entraînable", et qui ne met pas l'entraîneur dans des dispositions pour pouvoir gérer quelque chose, a approuvé le journaliste de RMC. Parce que quand le journaliste de L'Equipe lui demande "donc vous ne pouvez pas sortir Mbappé, Messi... au vu des réactions qu'ils ont ?", il lui répond : "Mais pourquoi voulez-vous les sortir ? Ce sont les meilleurs." Tu as envie de lui dire : "Parce que ça leur arrive de ne pas être bons." »

La métamorphose de Pochettino

« Et lui il dit : "Non, on ne sait jamais, ils peuvent changer le cours du match sur un geste." OK, eh bah reste alors, pas de problème... Moi à la fin de l'interview, je me suis dit : "Est-ce qu'il a vraiment envie de rester ? Est-ce qu'il n'a pas envie de prendre un coup de chausson vite fait pour être débarrassé de cette galère ?" De toute façon, on le voit, la tête qu'il avait sur le banc de Tottenham et la tête qu'il a depuis qu'il est au PSG, ce n'est pas la même », a comparé Daniel Riolo, qui se souvient probablement des critiques publiques de Thomas Tuchel, finalement viré l’hiver dernier.