PSG : Pochettino, un disciple de Bielsa débarque à Paris

Aux manettes de Leeds après avoir marqué la France lors de son passage à Marseille, Marcelo Bielsa a influencé de nombreux entraîneurs dans le monde.

C’est notamment le cas de Pep Guardiola ou encore… de Mauricio Pochettino. En effet, le futur entraîneur du Paris Saint-Germain est un adepte des méthodes de Marcelo Bielsa, comme indiqué dans un long portrait dressé par Le Parisien. A la reprise de l’entraînement, les joueurs du Paris Saint-Germain vont ainsi découvrir une nouvelle méthode de travail, qui n’aura certainement pas grand-chose à voir avec celle de Thomas Tuchel. Le journal estime par ailleurs que le style de jeu offensif prôné par Mauricio Pochettino pourrait parfaitement convenir à des joueurs tels que Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi et Kean.

« Comme Emery et Tuchel à leur arrivée, Pochettino est un coach en pleine ascension. Il tentera de franchir à Paris un dernier cap, avec une méthode requérant une implication sans faille. Sur le plan du jeu, son inspiration initiale est son premier entraîneur chez les pros, Marcelo Bielsa, à qui il a emprunté le goût du pressing et de l’effort total. Concrètement, son système de jeu préféré est le 4-2-3-1, mais il a démontré qu’il pouvait aussi évoluer en 4-4-2, voire avec trois défenseurs centraux. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est sa volonté d’obtenir une implication de tous ses joueurs à la récupération du ballon. A Londres, l’entraîneur aimait voir ses quatre joueurs offensifs proches les uns des autres autour de la surface de réparation, ce qui pourrait convenir parfaitement à Di Maria, Neymar, Mbappé et Kean (ou Icardi) au moins pour la partie offensive. Ce style se ressent sur des méthodes d’entraînement caractérisées par d’importantes séquences tactiques, de la vidéo et un gros volet physique » dresse le quotidien francilien dans un portrait plutôt élogieux, qui donne envie de découvrir la méthode Pochettino et de visionner les premiers matchs du PSG sous sa houlette. Pour cela, il faudra attendre le mercredi 6 janvier et un déplacement sur la pelouse de Saint-Etienne.