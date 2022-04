PSG : Pochettino tente d’empêcher l’erreur de Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a fait part de sa volonté de conserver son attaquant. Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, l’international français ne trouvera pas mieux que le club francilien.

Comme souvent cette saison, Kylian Mbappé a été l’un des principaux sujets évoqués pendant la conférence de presse du Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino a notamment été lancé sur le nouvel atout de son attaquant, à savoir sa capacité à servir ses coéquipiers dans de bonnes conditions. La preuve en statistique, le Français totalise pour le moment 20 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Mais comment l’entraîneur argentin a-t-il réussi à élargir la palette de son buteur ?

D’après le technicien, le mérite revient à Kylian Mbappé lui-même. « Le cas de Kylian est clair. Si vous vous souvenez, quand on est arrivé, il n’était pas dans sa meilleure période, mais avec son engagement et son implication, il a su inverser la situation, a expliqué Mauricio Pochettino. C’est sa réussite, c’est grâce à son travail qu’il montre ce niveau à chaque fois. Nous, on lui a seulement apporté la plateforme pour qu’il puisse avoir la tranquillité nécessaire afin de se développer correctement comme footballeur. » Reste à savoir si cette évolution se poursuivra au Paris Saint-Germain.

En tout cas, le coach parisien préfère esquiver lorsqu’on lui demande quels arguments pourraient retenir l’attaquant en fin de contrat. « Je comprends qu’il y a plusieurs éléments dans votre question. Quand il sera là, vous pourrez lui demander car il est le mieux placé pour répondre. Je pense que le club et tous les acteurs veulent le meilleur pour le club et pour Kylian. Le meilleur pour le club, c’est qu’il reste et le meilleur pour Kylian, c’est qu’il reste », a conseillé Mauricio Pochettino, qui n’écarte pas l’idée de le nommer capitaine. « Oui c’est possible, mais comme pour d’autres joueurs dans le groupe », a envisagé l’entraîneur, sans préciser si le brassard serait un argument pour séduire son buteur.