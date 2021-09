PSG : Pochettino serein ou paumé, Man City le saura vite

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’approche du choc de Ligue des Champions face à Manchester City, il est difficile de prédire le onze de Mauricio Pochettino. L’entraîneur du Paris Saint-Germain effectue des changements entre les rencontres. Et l’on ignore si l’Argentin a déjà son équipe en tête.

Outre l’affiche de Ligue 1 arrachée contre l’Olympique Lyonnais (2-1) le week-end dernier, le premier véritable test en Ligue des Champions arrive mardi pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens auront affaire à Manchester City, le finaliste de l’édition précédente qui les avait sortis en demi-finales. Un rendez-vous important pour le club francilien et son entraîneur Mauricio Pochettino qui, selon Vikash Dhorasoo, pourrait bien être perdu dans la préparation de cette rencontre.

« J'ai quand même l'impression que depuis le début, il fait tourner son effectif, peut-être contraint par des suspensions ou des blessures. Mais il n’a pas d’équipe type, a commenté l’ancien Parisien sur la chaîne L’Equipe. Il ne sait pas encore ce qu’il veut, mis à part les trois de devant. S'ils sont disponibles, ils joueront tout le temps. Après, est-ce qu'il fait jouer Di Maria ? Est-ce qu'il fait jouer Gueye, Herrera ou Paredes ? Il ne sait pas. Derrière, c'est pareil. Contre Lyon, c'est Kehrer qui a joué et pas Hakimi. Donc il n'a pas trouvé son équipe type. Je ne sais pas s’il la trouvera ou s’il a décidé de mettre une rotation. »

« Je ne sais pas trop ce que fait Pochettino »

« A partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il aura besoin de mettre l'équipe la plus forte. Mais là, il est encore en train de faire tourner et malheureusement, le match de Manchester City arrive, a prévenu le consultant. Il y a un dilemme entre faire tourner et préparer le match. Il fait tourner jusqu'à ses gardiens jusqu'à présent. Il est complètement incertain dans ce qu’il fait, dans ses choix. Ou peut-être qu'il a décidé de faire entrer tout le monde dans la rotation, sauf les trois indispensables. Il n'a pas Verratti qui est très important. Il a même sorti Wijnaldum et après il l'a baladé un peu partout. Je ne sais pas trop ce que fait Pochettino pour l'instant. » Soit l’une des raisons pour lesquelles ce choc est très attendu.