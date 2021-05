PSG : Pochettino sera sourd pendant 90 minutes

Dans : PSG.

Le destin du Paris Saint-Germain se jouera non seulement à Brest, où le PSG disputera son dernier match de la saison, mais également à Angers où Lille sera en déplacement.

La fin de saison est désormais imminente en Ligue 1, mais le suspense est à son comble concernant le titre de champion de France. Avant de se déplacer au stade Raymond-Kopa, Lille, leader avec un point d’avance sur le PSG, est en position de force, puisqu’une victoire assure Hexagoal au LOSC. A quelques centaines de kilomètres de là, le Paris Saint-Germain peut décrocher le titre avec un nul, si Lille s’incline, mais une victoire ne lui assurera pas la couronne nationale. Alors, au moment de savoir s’il sera informé en temps réel sur l’évolution du score de la rencontre SCO-LOSC, Mauricio Pochettino a été relativement clair. Pour le PSG, avant même de penser au résultat de l’équipe de Christophe Galtier, il faudra avant tout s’assurer de décrocher les trois points à Brest, la formation bretonne ayant tout intérêt à s’imposer afin d’éviter le barrage contre Toulouse.

En conférence de presse, l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain ramène donc les choses à leur juste valeur. « Nous n’avons pas pensé au fait de communiquer ou pas concernant le match Angers-Lille. Le plus important est d’être concentré sur notre jeu. Notre travail c’est d’abord de gagner et d’attendre. Si on regarde trop ce qu’il se passe à Angers, ça peut-être un danger pour nous. Le plus important, c’est ça, de gagner et ensuite on verra ce que Lille a fait », a expliqué Mauricio Pochettino, qui ne souhaite pas que Kylian Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers ne soient trop focalisés sur les événements qui se passeront à Angers.