PSG : Pochettino se place, il deale directement avec le Qatar

Dans sa dernière année de contrat, Thomas Tuchel le sait, il n’aura pas le droit à l’erreur cette saison.

Malgré sa place de finaliste de la Ligue des Champions, sa prise de bec avec Leonardo en pleine dernière ligne droite du marché des transferts a mis tout le monde sur les dents. Nasser Al-Khelaïfi se tient éloigné des débats, lui qui a fait de gros efforts pour convaincre le Brésilien de revenir, mais sait aussi que l’Allemand a des appuis en haut lieu, et notamment à Doha où l’Emir l’apprécie. Pour le moment, la saison est partie pour se disputer dans cette configuration mais en cas de mauvaise série ou de nouveaux règlements de compte dans les médias, Tuchel pourrait bien sentir le vent du boulet. En cas de départ de « TT », le nom qui revient le plus souvent est celui de Massimiliano Allegri. Le coach italien a l’énorme avantage d’être libre, en plus d’avoir un profil et de l’expérience qui ravissent Leonardo, lui qui penche souvent vers la Série A.

Mais un autre technicien de renom est actuellement sans club, et il a l’avantage d’être un ancien du PSG. Il s’agit de Mauricio Pochettino, viré sans ménagement de Tottenham peu après avoir amené le club en finale de la Ligue des Champions. Sa candidature est en tout cas prise au sérieux par Duncan Castles, l’insider assurant que l’Argentin s’était déjà placé auprès du Qatar. « Tuchel est un entraîneur qu’il faudra au moins remplacer l’été prochain. Pochettino est quelqu’un qui a déjà discuté avec le Qatar. C’est un job qu’il cible et il sera candidat », a prévenu le journaliste dans le Transfer Window Podcast. Le message est passé, le poste d’entraineur du PSG intéresse en tout cas du beau monde, même si Thomas Tuchel n’a pas dit son dernier mot.