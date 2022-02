PSG : Pochettino rassuré avant d’affronter le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sorti dès les huitièmes de finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice (0-0, 6-5 tab), le Paris Saint-Germain n’avance pas avec Mauricio Pochettino. La direction envisage donc d’écarter son entraîneur à la fin de la saison. Mais pour Raymond Domenech, ce probable départ n’aura aucune influence sur la confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Ça commence à faire beaucoup pour Mauricio Pochettino. Très critiqué pour l’absence de fond de jeu du Paris Saint-Germain, l’entraîneur argentin était en partie sauvé par ses résultats. Le contenu des rencontres n’est pas à la hauteur mais au moins, les Parisiens possèdent une confortable avance en Ligue 1 et ont atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Seulement voilà, le club de la capitale a chuté face à l’OGC Nice en Coupe de France au terme d’une prestation très décevante.

En 1 an Pochettino aura donc perdu la Ligue 1, le trophée des champions et la Coupe de France ? — Djamel (@Djaameel56) January 31, 2022

Les dirigeants n’ont pas dû apprécier, eux qui penseraient à éjecter Mauricio Pochettino à la fin de la saison. De quoi perturber la préparation du choc face au Real Madrid ? Non, répond Raymond Domenech. « Son départ serait logique, il ne peut pas continuer comme ça, estime le consultant de la chaîne L’Equipe. Déjà, il s’est fait sortir de la Coupe de France. Ensuite, et surtout, ce qu’il fera contre le Real Madrid sera décisif. Après le Real, cela peut aller plus vite encore. Je ne suis d’ailleurs pas sûr que l’annonce de son départ ait une conséquence immédiate sur cette équipe-là. »

« Je ne vois pas en quoi cela va changer l’état d’esprit des joueurs parisiens et notamment pour jouer le Real Madrid. Les mecs ont envie de gagner, que Mauricio Pochettino soit là dans six mois ou pas, cela ne change rien », a rassuré l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, persuadé que les Parisiens ne lâcheront pas leur entraîneur. Du moins pas pour ce huitième de finale. Reste à savoir si le technicien sera totalement impliqué alors qu'il aurait lui-même décidé de partir l'été prochain.