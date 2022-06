PSG : Pochettino oublie Paris et la Ligue 1, il a une idée !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A en croire les informations dévoilées par The Athletic ce week-end, un accord a été trouvé pour le départ du PSG de Mauricio Pochettino.

Sans surprise, Mauricio Pochettino ne sera pas l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Tandis que l’identité du futur coach est encore un mystère et que les rumeurs fusent autour de Zinedine Zidane ou encore de Christophe Galtier, il est d’ores et déjà acté que Mauricio Pochettino va quitter le club de la capitale. Selon les informations dévoilées dimanche soir par The Athletic, un accord financier a été trouvé entre l’état-major du PSG et l’entraîneur argentin, remercié après un an et demi à la tête de l’équipe championne de France. Tandis que l’officialisation n’est pas encore intervenue, Mauricio Pochettino se projette logiquement sur son avenir à court terme et selon le Telegraph, l’ex-manager de Tottenham souhaite reprendre du service dès cet été. Avec une idée bien précise derrière la tête pour rebondir.

Pochettino veut rebondir en Angleterre

Le média croit savoir que Mauricio Pochettino a d’ores et déjà identifié sa destination : la Premier League. En effet, le futur ex-entraîneur du Paris Saint-Germain souhaite retrouver un championnat qu’il connait bien et dans lequel il a globalement triomphé avec Southampton puis surtout avec Tottenham. En cas de départ d’Antonio Conte, les Spurs pensaient d’ailleurs à faire revenir Mauricio Pochettino mais après une période d’hésitation et d’incertitudes, il a finalement été acté que l’entraîneur italien, qui a ramené Tottenham en Ligue des Champions, va rester à Londres. Reste maintenant à Mauricio Pochettino de trouver un club pour rebondir dès cet été. Au vu de ses prétentions salariales et du standing qui est le sien, nul doute que l’entraîneur argentin visera une équipe du top 10 de la Premier League. Mais les places seront très chères car Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham ou encore Arsenal ne vont pas changer d’entraîneur tandis que Manchester United a déjà intronisé son nouveau coach Erik Ten Hag. La mission s’annonce donc relativement coriace pour Mauricio Pochettino…